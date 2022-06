Tammsaare pargi ehitussurma kohtusaaga jätkub

Neli aastat tagasi, 2018. aasta sügisel hukkus Tallinna kesklinnas Tammsaare pargi ehitustöödel 42-aastane professionaalne lammutustööline Ain Roosipuu. Ringkonnaprokurör Eneli ­Laurits on veendunud, et Roosipuu kaotas elu sellepärast, et tööandjad eirasid tööohutuse nõudeid. Kohtualused end süüdi ei tunnista ning aastatepikkune kohtusaaga jätkub.