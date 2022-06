Roskosmos ähvardas kaaperdada Saksamaa kosmoseuurimise instrumendi

Saksamaa Max Plancki maavälise füüsika instituudi kosmoseuurimise röntgenseade eROSITA mudel. eROSITA on osa Vene-Saksa kosmoseobservatooriumist Spektr-RG, millel on ka Vene teleskoop ART-XC

Enam kui 90 miljonit eurot maksnud röntgenteleskoop eROSITA on Vene invasioonisõja tõttu puhkeolekus, kuid Vene kosmoseagentuur Roskosmos teatas nüüd, et plaanib Saksa kosmoseuurimise instrumendi kaaperdada. Kas kosmoses saab olla piraatlust? Venemaa näitab, et saab, vähemalt piltlikult.