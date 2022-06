VIDEO ⟩ Teletäht Eda-Liis Kann on beebiootel: saan esimest korda elus suure rõõmuga teatada, et võtan see suvi kaalus juurde

On käinud ka jutud, et Eda-Liis ei plaani beebi sündides puhkust võtta. «Eks see ole nii, et meie teeme plaane, aga keegi teine hoopis otsustab. Püüan nii kaua kui võimalik tööd teha,» märgib Eda-Liis, et siiski proovib mõnda aega ka lapsega kodus olla. «Eks ma kibelen tagasi! Kodus on kaks suurt õekest, kes on ideaalsed lapsehoidjad.»