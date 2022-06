FOTOD ⟩ Venemaa on sulgenud akna Euroopasse, kuid tähistab akna raiuja sünniaastapäeva

9. juunil 1672 Moskvas Kremlis sündinud Peeter I, keda nimetatakse ka Venemaa jaoks akna raiujaks Euroopasse, on Venemaal seni populaarne, kirjutab hs.fi. President Vladimir Putin määras juba 2018, et 2022. aasta on Venemaal Peeter I juubeliaasta.