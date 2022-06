Sten-Erik Jantsoni abikaasa laste saamisest: näed enda beebit, aga tead, et ta ei jää teiega ja sa ei saa mitte midagi teha

Aga ühel päeval tundis Daana end teistmoodi, temas oli tekkinud positiivne emotsioon. «Ütlesin talle (Sten-Erikule – toim), et tunnen, et me saame oma beebi. Ta vaatas mind hämminguga ja küsis, kuidas sa seda tead. Vastasin, et tunnen seda ja tean, et see tunne on õige. Pöördusime arsti poole, tehti proovid ja õhtul saimegi kõne, et beebi on tulemas.»