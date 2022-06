KUULUJUTUD ⟩ Kas Britney Spearsil helisesid pulmakellad?

Paar tutvus juba 2016. aastal Britney muusikavideo «Slumber Party» võtetel ja sellest ajast peale on noored üksteisest vaimustuses. Novembris, kui kihlumisest oli möödas kaks kuud, paljastas popstaar, et valis oma pulmakleidi kujundajaks Donatella Versace.

Lauljale lähedased allikad rääkisid TMZ-ile, et paar abiellub neljapäeval väga eksklusiivse seltskonna, umbes saja külalise ees. Väljaanne teatas, et Britney vend Bryan Spears on kohal, kuid tema vanemad ja õde Jamie Lynn ei saanud kutset pärast seda, kui sattusid lauljaga sõnasõtta. Veel pole teada, kes viis popstaari altari ette.

Paar teatas aprillis, et saavad lapsevanemateks, kuid nii kergelt see kahjuks ei läinud. Lapseootuse alguses andsid nad teada, et rasedus katkes ja nad kaotasid traagiliselt lapse.