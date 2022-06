Suvi, hoia alt! Shanon hullutab uue kuuma suvelooga!

«Nüüd on meie uus lugu lõpuks väljas ja tunne on nii hea! Laulu valmimise protsess on teatavasti väga pikk. On tõeliselt suur rõõm, kui asi saab lõpuks valmis. Oleme seda ka laval publiku ees mõned korrad esitanud ja see on suurepäraselt vastu võetud - juba esimesest taktist alates. Ilmselt läheb see samas rütmis edasi,» Taavi Immato andis kommentaare raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Muusik lisas, et fännid küsivad uusi lugusid iga aasta alguses. «Neid küsimisi ja pärimisi tuleb ikka päris palju. Artistina on muidugi alati hea teada, et inimesed ootavad sinult midagi,» märkis ta.

«Tihti juhtub aga nii, et fännid küsivad lugusid, mille sarnaseid oleme juba varem avaldanud. Pigem avaldame muusikat, mille puhul meile endile tundub, et areneme edasi. Soovime alati teha midagi uut ja pakkuda fännidele sellist loomingut, mida nad ei oota või ei tea, et nad üldse tahavad,» muigas Immato.

Laulja avaldas, et lugude avaldamine enne suvist hooaega pole nende bändi puhul kindel reegel. «See pole kivisse raiutud muster. Samas tuleb tunnistada, et see on nii välja kujunenud juba päris mitu aastat. Tegelikult pole me endale ühtegi tähtaega seadnud. Teeme igat lugu täpselt nii kaua, kuni see päriselt valmis saab,» rääkis ta.

«Kõik on sõltuvuses väikesest loogikast. Lihtsalt on nii, et aasta algus ning kevadine periood on minu jaoks pigem inspireerivamad. Iseenesest tulevad uued mõtted, tuuled ja suunad. Just sel ajal tuleb ka loomingut märksa paremini. Mäletan hästi, et üritasime aasta lõpus midagi teha...aga kui inspiratsiooni pole, siis seda lihtsalt pole,» rääkis mees.

Laulja tõi välja, et Shanonil on algaval suvel ligi kuuskümmend avalikku esinemist. «Üritusi on nii palju. Usun, et igaühele on midagi,» sõnas Taavi Immato raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».