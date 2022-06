Sõda Ukrainas viis Helsingi restoranidest kliendid

Helsingin Sanomat kirjutab, et näitlejale ja ettevõtjale Ville Haapasalole osaliselt kuuluv restoran Davai Davai on suletud. Haapasalo ütles, et Venemaa sissetung Ukrainasse on tõmmanud kriipsu peale nõukogude aja toite pakkuvale söögikohale. Seega on idee teistsugusest ja erilisemast restoranist läinud vett vedama.