VIDEO ⟩ Disneylandi töötaja rikkus maagilise abieluettepaneku

Abieluettepanek Disneylandis tundub nii maagiline, et seda on hakatud üha rohkem tegema. Paljud naised on kunagi tahtnud olla printsessid ning ettepanek muinasjutulise lossi taustal annab kindlasti sarnase tunde.

Pariisi Disneylandis prooviski üks mees oma kallimat üllatada, minnes temaga kõrgema platvormi peale, et kõik oleks veelgi suurepärasem.

Äkitselt jooksis keset abieluettepanekut nende vahelt läbi pargi töötaja, rebides ühele põlvele laskunud mehe käest sõrmuse ära. Töötaja juhatas paari platvormilt maha, öeldes, et seal oleks ettepanek isegi parem. Videos on kuulda, kuidas rahvas töötaja tegevusele reageeris, ning selle pealkirjas on kinnitatud, et ettepaneku tegemiseks platvormil oli luba olemas.

Video nurjunud ettepanekust on saanud nüüdseks maailmakuulsaks ning kommentaarides on kriitikat küllaga.

The New York Times kirjutab, et Disney Californias asuva peakorteri avalduses on ettevõte teatanud, et kahetseb tekkinud olukorda. «Vabandasime asjasse puutuva paari ees siiralt ja teeme kõik endast oleneva, et see neile heastada.»

Pariisi Disneylandi esindajad aga ei vastanud küsimustele, mille meediaväljaanne neile teisipäeval meili teel saatis. Väljaanne küsis muu hulgas selle kohta, kas töötajat karistati ja miks kästi paaril lavalt lahkuda.