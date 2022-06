Kristina Pärtelpoeg lõpetas oma restoraniga koostöö: otsustasime, et ei ole mõtet jätkata

Sisulooja ja raadiohääl Kristina Pärtelpoeg avas mai keskel Keilas koos abielupaariga restorani. Vähem kui kuu hiljem teatas aga Pärtelpoeg, et tema koostöö restoraniga on tänaseks juba lõppenud. Restorani omaniku abikaasa avaldas Elu24-le, et nad on lihtsalt erinevate generatsioonide inimesed.