Viimasel ajal on endast märku andnud taas kinnistäht Algol, mida on nimetatud astroloogide poolt ka deemontäheks. Tasub panna tähele, et kui see punkt taevakaardil on teiste planeetide poolt puudutatud, järgneb tavaliselt ka mingisugune tulemus. Kuna tegu on kinnistähega, liigub see meie jaoks tajumatult aeglaselt ning asub kõigil elavatel Sõnni tähtkuju lõpus, hetkel 26. kraadis.