Soomlaste jaoks on Tallinn kui kirbuturuparadiis

Soome meediaväljaanne Seiska kirjutab, et Tallinn on kasutatud riiete paradiis, kust saab moodsad disainerrõivad võileivahinna eest. Soomlaste palga juures on tõepoolest Eestis šoppamine, eriti taaskasutuspoodides, suhteliselt odav. Eestlased ise aga kurdavad, et ka second-hand-poes on kasutatud asjade hinnad liiga kallid.