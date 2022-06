Asja tegi hullemaks see, et kui 25-aastne Brie koomast ärkas, oli tema endise peika uus naine talle suisa sõnumi saatnud.

25-aastane Austraaliast pärit Brie on saanud TikTokis miljoneid vaatamisi ja seda suuresti seetõttu, et on jaganud oma koomasse langemise kogemust pärast õnnetust, mis juhtus möödunud aasta augustis.