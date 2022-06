Karl-Erik Taukar igatseb kinno: see suurepärane film on veel vaatamata!

Juba 11. korda toimuval üritusel kogutud annetusega toetab Carolin Illenzeeri Fond raskelt vigastatud või teenistuses langenud kaitseväelaste laste haridusteed ja huvitegevust. Lisaks Karl-Erik Taukarile astuvad heategevuslikul kontserdil üles Ines, Alika Milova, Duo Ruut, René Soom, Villemdrillem ja Suured Tüdrukud. Kaunist repertuaari esitatakse sõjaväeorkestri saatel.

«Ootusärevus selle sündmuse raames on päris suur! Ma laulan seal ühte lugu, mida mitte kunagi varem pole esitanud. Selleks on Alo Mattiiseni «Kaunimad laulud». Eks uue repertuaari esitamine on alati elevust tekitav hetk. Pean veel harjutama ja tundub, et mõneks päevaks sulgen ukse ja harjutan vaikselt oma stuudiotoas,» sõnas Karl-Erik Taukar raadio Elmar hommikuprogrammis.

Laulja lisas, et heategevuslik kontsert «Laulud sõdurile» on alati olnud võimsalt ja hästi korraldatud. «Mul oli ääretult hea meel, et sain selle sündmuse raames laval olla ka eelmisel aastal. Ma arvan, et see on selline kontsert, kuhu iga muusik tahab alati minna esinema. Seega, artistide kutsumine või küsimine on rohkem formaalsus,» märkis ta.