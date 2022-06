KUUMAD KLÕPSUD ⟩ Arvutimängurist sisulooja Nele Kirsipuu instapostitused varsti enam fantaasiale ruumi ei jäta

31-aastane Nele Kirsipuu sai avalikkusele tuntumaks 2007. aastal, kui tal õnnestus jõuda saates «Eesti otsib superstaari» üheksa finalisti hulka. Pärast seda on lisaks laulmisele teda näha olnud Youtube'is ja TikTokis.

Kirsipuu näib olevat armsa häälega malbe noor naine, kes näitab Youtube'is oma fännidele, kuidas ta arvutimänge mängib. Varem on ta sinna lisanud videoid ka erinevatest katsetest, mida ta on teinud. Tema kanalilt on läbi käinud isegi superkokk Joel Ostrat.