Esimese eestikeelse singli välja andnud Stefan: mu postkast on täis armastust avaldavaid kirju

Kolmapäeval väisas muusik Stefan Airapetjan raadio MyHits stuudiot, kus ta tutvustas oma esimest eestikeelset singlit.

«See on lugu, mis ootas oma hetke ja praegu oli õige aeg,» nentis eurolaulik ja ütles, et on huvitav, et paljud ei tea, mida miraaž tähendab. «Miraaž on asi, mida sa näed, kui sul on kõrbes hull janu,» avaldab muusik. «See on midagi, mida sa ette kujutad, pettekujutlus.» Uue singli temaatika kasvab selles mõttes välja loost «Hope», mille video on filmitud kõrbes.

Stefan pääses lauluga «Hope» Eurovisiooni finaali ning tagas endale 141 punktiga 13. koha. Foto: eurovision.tv

Lugu sai alguse nii

«Tegin laulu. Viis oli alguses suvalises inglise keeles. Siis läksin Sven Lõhmuse juurde, kuna tal on head sõnad. Ütlesin, et «mees, aita välja»,» avaldab Stefan loo sünni kohta ja lisab, et pealkiri «Miraaž» oli tema enda mõte. Muusik tõdeb, et tegemist on vokaalselt väljakutseid esitava looga.

Stefan rääkis ka, et suvel on välja tulemas ka uus EP. Fännid võivad rõõmustada, sest oodata on ka mitmeid uusi lugusid.

Kontserdirohke suvi

Suvel on Stefanil tulemas väga palju esinemisi. Eeloleval reedel on kavas koguni neli esinemist päevas.

Sotsiaalmeedias on Stefanil 47 520 jälgijat. MyHitsi saatejuht Kristina Suuroja küsis Stefanilt, kas nii suur number hirmutav pole, millele muusik vastas, et jälgijate numbris pole midagi hirmsat ja Eurovisiooniga kasvas see number sujuvalt ootamatult suureks tõesti.

Samuti uuris saatejuht, kas Stefan saab ka hirmsaid kirju või avaldatakse talle ainult armastust. «Väga palju armastust tuleb,» tõdeb Stefan. «Palju on sõnumeid stiilis «you are so sexy»,» tunnistab muusik ning ütleb, et see on tore, et nii palju positiivseid sõnumeid saadetakse.