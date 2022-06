Suri 38-aastane USA modell, kes sai tuntuks räpivideo kaunitarina

2000. aastal räppar Nelly hittloo «Hot in Herre» muusikavideos kaasa teinud kaunis modell Pasha Bleasdell (alumisel pildil) kaotas möödunud nädalavahetusel võitluse ajukasvajaga. Modelli surma kinnitas tema sõber ja muusikavideo «Hot in Herre» režissöör Director X.

Režissöör kohtas modelli Donnell Jonesi muusikavideo «Where I Want to Be» võtteplatsil. Viimast on Youtube'is vaadatud üle 65 miljoni korra. Bleasdell tegi kaasa ka Sean Pauli «Gimmie the Lighti» ja 50 Centi loo «P.I.M.P» muusikavideos.