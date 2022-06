Jahil juhuslikult leitud pealuu viis 16 aastat kadunud olnud Viljandimaa naise tuvastamiseni

«Iga tegevus, iga detail on väärt tähelepanu, on oluline teha ära korralikult ja pühendumusega ja iga inimene terves otsingu protsessis on oluline ja kellestki saavad, tagantjärgi näeme, otsingu lahendusel võtmeisikud. Nagu näiteks Reinust,» avaldab Rüütel.

Leiust tuleb kindlasti teada anda

SA Kadunud palub ilmtingimata kõigist maastikul leitud koljudest teada anda SA Kadunud telefonile 6616 776.

«Inimesed peaksid kindlasti teada andma, kui nad leiavad kusagilt pealuu. Mitte seda metsa jätma või omale koju kamina või kapi peale panema.»

«Juhul, kui te teatate leitud pealuust politseile, siis palun olge hea, tehke teine kõne veel, teatage ka meile, sest siis me saame asjal silma peal hoida, jälgida tuvastamise protsessi ja kui ei tule registrist vastet, siis teha leiu kohas täiendavaid tegevusi asitõendite leidmiseks, mis aitaksid määrata kindlaks, kes leiti. Nii aitame kõik koos tuua kellegi perekonda vastuse, mis toob endaga kaasa rahu,» ütleb Rüütel ja lisab, et isegi kui kadunud lähedasi ei leita elusalt, on siiski väga oluline nad üles leida ja seejärel oma eludega rahus edasi minna.

Rüütel ütles Elu24-le, et kadunud inimesi, kelle otsimisega nemad tegelevad, on üle saja. Tegelikkuses on neid inimesi aga kordades rohkem.