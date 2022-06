Raadiohääl Kristjan Hirmo ülikooli lõpetamisest: pole seda tunnet varem kogenud

DJ ütles Elu24-le, et pärast sellist suurt saavutust ja eneseületust on tunne väga hea. «Pole seda tunnet varem kogenud, sest see on esimene akadeemiline kraad mul. Ei ole sellist tunnet varem tundnud,» avaldab ta. «Nüüd on palju selliseid teadmisi, mida varem ei olnud. Olen hakkama saanud suure endale püstitatud eesmärgi täitmisega, milleks on kõrgkooli lõpetamine,» tõdeb Hirmo, lisades, et Eestis õpetatakse toredaid asju ja on mitu valdkonda, mis talle huvi pakuvad. Kindlaid plaane edasi õppimiseks mehel veel ei ole, aga võimalik, et need tekivad aja jooksul.