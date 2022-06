Need 4 sodiaagimärki on kõige ambitsioonikamad

Päikesemärk kirjeldab omadusi, mis inimesest kõige rohkem välja paistavad (nagu ere valgus), ent kui sünnikaardis on tugevalt esindatud ka muud sodiaagimärgid, lisavad need omalt poolt tajutavaid jooni juurde. Et hinnata, kuivõrd ambitsioonikas keegi oma elus on, tuleb vaadata tegelikult tervet sünnikaarti. Aga kui keskendume üksnes tähemärkidele ja nende spetsiifilistele omadustele, siis on võimalik tuua välja ka just need märgid, kes on elus kõige suuremate sihtidega ega anna alla.