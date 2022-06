ELU25 ⟩ Juku-Kalle Raid: Jüri Ratase lendav kapitsirkus ehk «sorri, klounid tegid ainult nalja!»

Valitsuse mittetoimimiseks on erakordselt sitt epohh, aga seda võimalust on just valitsuse mittetoimimiseks juba pikemat aega edukalt kasutatud. Reformi- ja Keskerakonna vankrike veereb juba küllaltki kaua kägisedes, ilma igasuguste piduriteta, mööda jalgrada otse kuristiku poole.

Rahu ajal täiesti normaalne. Aga Ukraina sõda pole ainult sõda Ukrainas, vaid on mõjutanud kogu maailma majandusstabiilsust, elukallidus tekitab kõikjal paksu verd ja rahulolematust ning me oleme ju kuulnud, kuidas kerkivad hääled, mis küsivad – praegu veel arglikult – et ega ei peaks lõpetama "Venemaa alandamist" ning jätkama tavalise äritegevusega sealt, kus see pooleli jäi. Noh et, antagu nüüd Putinile see tükike kätte mida ta tahab ja jätkame poolelijäänud kohast. Kama siis neist ukrainlastest.

Mitte ainult pantslaste klassivanem ei jaura, vaid "sõjahüsteeria kütmisest" on pajatanud ka noorem Helme ning tema kamraadid. Mis seal imestada, EKRE on hoolega kogunud oma selja taha tublisid vandenõuteoreetikuid, kellest paljud figureerivad sihukestes netigruppides nagu "Nostalgiline ENSV", mille ühtne seisukoht räägib meile, et Nõukogude Liidus oli kõik okei, ei maksa viriseda. Nüüd aga oleme me ennast kellelegi Sorosele maha parseldanud jne. Aga need on ju puhas valijaskond!