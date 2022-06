WHO: matmata surnukehad ja saastunud joogivesi võivad tekitada Mariupolis koolerapuhangu

Photo by STRINGER / AFP/Scanpix

Foto: Photo by STRINGER / AFP/Scanpix

Ukraina kaguosas Aasovi mere ääres asuv Mariupol langes pärast ägedaid lahinguid venelaste kätte. Vene armee pommitamised on tekitanud linnas kriisiolukorra. On palju matmata surnukehasid ning joogivesi on saastunud, mille tõttu kardetakse koolerapuhangut.