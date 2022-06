FOTOD ⟩ «Sel korral on rasedus kuidagi nii kiiresti lendav.» Anni Rahula näitas kosuvat beebikõhtu

«Sel korral on rasedus kuidagi nii kiiresti lendav...» tõdeb sotsiaalmeedia spetsialist ja jalgpallikohtunik Anni Rahula Instagrami postituses.

«Üritan ka sel korral ikka kõhu pildile saada, sest tundub tõesti, et varsti on beebi juba kohal ja sellised esimese beebiga tehtud asjad kipuvad tegemata jääma,» lisas ta.

Armsat perefotot jaganud Anni lisas Elu24-le, et uus ilmakodanik on tähtajaks saanud augusti. «Rasedus kulgeb kenasti ja hetkel on väga mõnus olla. Ma olen üks neist, kes alguses väsib tohutult ja ka enesetunne pole parim, aga selle üle liigselt kurtma ka ei hakkaks,» sõnas ta. «Oleme väga rõõmsad.»