«Hingesoojuse» saatejuht Heveli Tuisk raskustest rasestumisel: endometrioos, ebaõnnestunud kunstlik viljastamine ja raseduse katkemine

Ajakirjanik ja «Hingesoojuse» saatejuht Heveli Tuisk oli kooliajal see tüdruk, kes ei teadnud, mida tähendab menstruatsioonivalu. «Kõik teised tüdrukud klassis rääkisid sellest ja mul polnud mingit kujutluspilti, mis see tegelikult olla võiks. Nüüd tundub, et kõik need valud, mis enne tulemata jäid, tulid hiljem topelt.»