Veipimisest häiritud mittesuitsetaja: kas tossamine siseruumides on ikka lubatud?

«Olen näinud veipijat isegi oma töökeskkonnas ja nii mõnelgi pool pidudel,» kirjutab Elu24-le mittesuitsetav kodanik ja küsib, kas siseruumides veipimine on ikka lubatud.

Nii Tartus kui Tallinnas asuva populaarse baari Naiiv esindaja Martin Maatee ütleb Elu24-le, et üldiselt on ta peoruumides veipijaid märganud küll, kuid Naiivis mitte. «Meil on tossamiseks piisavalt mugavat õueruumi ja pigem eelistatakse seda varianti,» märgib ta.