KORRALIK ÜLLATUS ⟩ 47-aastane naine arvas ekslikult, et tal algas menopaus

Tania Behrns arvas pärast enda 44. sünnipäeva, et ta võib emaks saamisest loobuda, kuna on selleks juba liiga vana, vahendab Mirror. Kolm aastat hiljem jäi Tania menstruatsioon kuus nädalaks hiljaks ning ta oli kindel, et tal algas menopaus.

Ilutehnikuna tegutsev Tania oli menopausis kindel hetkeni, mil rasedustest näitas hoopis teist tulemust. Nüüd on 48-aastane Tania üheaastase pisitütre Anastasia ema.

«Olen alati keskendunud oma karjäärile ja 44-aastaselt olin leppinud sellega, et minust ei saa kunagi ema,» tõdes Tania. «Ja siis olin järsku kohutavalt väsinud, aga ma ei muretsenud üldse. Eeldasin, et mul hakkas menopaus, kuid sõbranna soovitas rasedustesti teha.»

Rasedusest teada saanud Tania oli šokeeritud. «Ma ei uskunud seda kuni raseduse 12. nädalani, sest ma ei suutnud uskuda, et keegi minuvanune saab emaks.» Esimene trimester oli tema jaoks hirmutav. «Oli väga palju hirmu ja ebakindlust. Rahunesin alles siis, kui sain teada, et lapsega on kõik korras.»

Tania rasedus kulges hästi ja naisele meeldis väga rase olla. Tema tütar sündis 19. mail 2021.

Lapse isa on Tania ekskallim, kellega naine oli suhtes olnud vaid seitse nädalat, kui ta oma rasedusest teada sai. Nad andsid alguses suhtele võimaluse, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Nüüd kasvatab Tania enda tütart üksikemana.

«Üksikemana on ajaga raskusi. Mulle meeldib tööd teha, seega on raske karjääri ja lapsega hakkama saada. Nüüd piiran oma tööaega ja Anastasia saab palju rohkem minu ajast, see on minu prioriteet. Olen väga tänulik, et mu elus on tasakaal.»