Aastaid vallaline olnud BeDevil avaldas tõsielusaates, et talle meeldib väga üksi linade vahel möllata. Selle peamiseks põhjuseks on tõsiasi, et partneriga koos ei pruugi lõpptulemus alati välja tulla. «Mulle meeldib üksi tegutseda, kui ma just ei leia partnerit, kellega koos on mul sama hea.»