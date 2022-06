Selle suve hitt? Kylie Jenner üllatas fänne nibubikiinidega

Kylie Jenner jagas oma Instagramis miljonite fännidega fotot, millel ta kannab eriti omapäraseid bikiine. Nimelt on tegu Prantsuse moelooja Jean Paul Gaultier' ja stilist Lotta Volkova koostöös valminud bikiinidega, mis maksavad 325 dollarit ehk veidi üle 300 euro, vahendab Page Six .

Bikiinid teeb eriliseks see, et neile on trükitud nibud, mis jätab mulje, nagu nende kandja oleks paljalt päikest nautima läinud. «Nibud valla,» kirjutas 24-aastane tõsielustaar Kylie enda Instagrami postituse pealkirjaks.