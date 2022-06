ÜLESKUTSE ⟩ «Soovid saada emaks? Ma saan olla sulle abiks!» Maskivastane William Koval pakub end spermadoonoriks

Enda sõnul on ta intelligentne, teadlik, ärganud ja vaimse maailma avastanud. «Lisaks olen väga avatud mõttemaailmaga, lahtise peaga, oskan mõelda strateegiliselt ja loogiliselt. Samuti oskan mõelda ja analüüsida kriitiliselt, kasutades selleks oma pead, mis on tänapäeval väga haruldane,» kirjutab ta.

Koval ütleb, et ta oskab mõelda suurelt ja julgelt ning tal on mehe kohta väga hästi välja arenenud intuitsioon. «Tajun ja tunnetan hästi energiaid ja mul on samuti teatud võimed,» lisab ta ilma pikema täpsustuseta.

Väidetavalt on Koval ideaalne spermadoonorikandidaat. Nimelt toitub ta väga tervislikult, puhastab oma keha mürkidest ja on aktiivne. «Usun, et umbes pooleteise kuu pärast olen ma elu parimas vormis ja keha on sama puhas nagu lapsepõlves.» Koval rõhutab, et väga suurt rolli lapse tulevikus mängib vanemate vaimne ja füüsiline seis eostamise ajal. «Loodan, et austad samuti oma keha,» lisab ta.

Üleskutse all on palju kommentaare. On inimesi, kes peavad mehe sõnumit naljaks, kuid ka neid, kelle jaoks on see vägagi tõsine teema. Postitust märkas ka räppar Genka, kes jagas Kovali kuulutust enda Twitteri kontol.