Suurbritannias tähistati möödunud nädalalõpul kuninganna Elizabeth II troonijuubelit. Ta on olnud troonil 70 aastat, mis teeb temast Ühendkuningriigis kõige kauem valitsenud monarhi. Samas on Suurbritannias kasvanud nende inimeste hulk, kes pooldavad vabariiki ja arvavad, et kuningakoda ja kuninganna on minevikunähtused.