Võimekas advokaat teenis meedia tähelepanu keskmesse sattunud laimuhagi jooksul ka ise palju tähelepanu ning temast sai üks Deppi fännide lemmik. Nüüd on Vasquezi jaoks valla mitme advokaadifirma uksed ning allikate sõnul sõdivad ettevõtted selle nimel, et naine just nende juurde tööle läheks.