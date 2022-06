NAGU NIUHTI ⟩ Alika Milova avaldas, millele kulus staarisaate võidusumma: naljakas mõelda, et oli 10 000, aga enam ei ole

Raadios Sky Plus oma uuest singlist rääkinud superstaar ei pääsenud aga küsimusest, mis on saanud saate võidurahast.

«Päris naljakas on mõelda, et 10 000 oli, nüüd ei ole,» naeris Alika ja tunnistas, et on erisugu asju ostnud. «Mõningad küsivadki, et mille peale sa oled raisanud raha, siis hakkan mõtlema-mõtlema ja ei tulegi meelde,» nentis ta.

«Nagu ma lubasin, siis osa rahast andsin ma oma vanematele. See oli mul plaanis veel enne saates osalemist. Selline unistus. Ostsin fotoaparaadi, palju riideid, üürikorterit üürisin ka. Ma ei mäleta... jalanõusid, need olid päris kallid ka. Aga ma päriselt kõike ei mäleta,» naeris Alika.

«99 protsenti popmuusika artistidest kirjutavad laule armastusest ja minu meelest see on natuke vana teema, kui me juba 200 aastat kirjutame samu sõnu...» rääkis Alika Elu24-le antud intervjuus. Nii räägivadki lauljanna lood erinevatest asjadest, näiteks sõbrannadest, pokkerist, emadest ja peredest, ning Alika on uhke, et saab kirjutada just selliseid sõnu, nagu ise soovib.