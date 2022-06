VIDEOD ⟩ Trikimeister avaldab, kuidas valmisid «Top Gun: Mavericki» hävituslennukite stseenid

«Top Gun: Maverickist» on saamas selle aasta suurim hitt, mis vallutab kinokassasid mitmes riigis. Ka eestlastele meelepärane linateos on järg 1986. aasta filmile «Top Gun», milles Tom Cruise mängis oma läbimurderollis. Nüüd, enam kui 35 aastat hiljem, on filmi peategelane Pete Mitchell ehk Maverick tagasi.