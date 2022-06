Fitnessikaunitar Kaisa Kuusnõmm: me kõik mängime elus rolle

«Maailm on lava ja mehed-naised kõik vaid näitlejad,» on öelnud Shakespeare. Sama mõtet väljendab kaasaegsemalt ka eratreener Kaisa Kuusnõmm, kes kirjutab oma Instagrami postituses, et inimene valib endale rolli ise ning kui see enam ei meeldi, võib vabalt uue valida.

«Me kõik mängime elus rolle. Rolle, mida on meile õpetatud, mida on meile teised pannud, ja rolle, mida me ise oleme endale võtnud. Täpselt – võtnud! Sest ega keegi meile vägisi neid suruda ei saa,» kirjutab kaunitar.

Kaisa tunnistab, et talle meeldib alati kuulata, kuidas inimesed räägivad, et nad on näiteks häbelikud, nad pole üldse loovad või et nende maitse on halb. Või et keegi on hea ema või halb abikaasa. «Need kõik on mingid rollid, mida me oleme endale võtnud,» tõdeb naine.