FOTOD JA VIDEO ⟩ Kuninganna Elizabethi troonijuubeli pidustuste kõige meeldejäävamad hetked

Pidustuste eel, kolmapäeval, avaldas kuningakoda ka värske pildi kuningannast. Foto on tehtud 25. mail Windsori lossis ja selle autor on fotograaf Ranald Mackechnie. Võrreldes eelmistel troonijuubelitel tehtud fotodega oli Elizabeth II tänavune pilt väga tagasihoidlik. Kuninganna ei kandnud krooni ega tiaarat ning tema riietust on varem kaunistanud medalid.