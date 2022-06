KLÕPSUD ⟩ Ott Leplandi ja tema kallima esimene ühine reis viis Montenegrosse

Instagrami lugudest näib, et tegu ei ole pelgalt rannapuhkusega, vaid üheskoos on matkatud nii mägedes kui seilatud kristallsinisel merel.

Muusik rääkis Elu24-le, et muljed on positiivsed. «Oleme Montenegros esimest korda. Tegu on väga huvitava riigiga, kus on kergelt säilinud veel vana kommunismiaegset hõngu segatuna kaasaegse lääne kultuuri uute tuultega.» Lepland tõdes, et ilmad on soojad ja päikeselised.