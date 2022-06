FOTOD ⟩ Elu esimese triatloni finišisse rühkinud Nele-Liis Vaiksoo: ratta ja jooksuga pean veel kõvasti tööd tegema!

Lauljatar jagas ühismeedias naerusuist fotot, millel hoiab käes uhket medalit. «Ma olen nii tohutult tänulik kõigile, kes sel teekonnal mind julgustanud ja toetanud on! Mu tänase võistluse eesmärk polnud mingit aega püüda, vaid lihtsalt saada kogemust, mis see triatlon endast kujutab, ning lõpuni jõuda!» tõdes muusik, kes oli läbinud 750 meetrit ujudes, 20 kilomeetrit rattaga ja 5 kilomeetrit joostes.

Nele-Liis tunnistas, et kui ujumises üllatas ta end, siis rattasõidu ja jooksmise kallal peab veel tööd tegema. «Aga ma olen siiski nii õnnelik,» lisas ta. «Nüüd pole muud, kui edasi treenida, et siis 7. augustil Ironman 70.3-ks valmis olla!»

Ka toona tõdes ta, et raskeimaks alaks on jooksmine. «Kohe üldse ei meeldi see jooksmine. Eks ole näha, mis saama hakkab. Loodan, et tohutu turbo tuleb sel päeval,» nentis ta naerdes ja ütles, et kui jalad ei kanna, siis rullib finišisse.