Ilutulestik või miskit muud? Tartlasi üllatasid salapärased paugud

Tõsi — ka mitmed postituse kommentaatorid tunnistavad, et nemadki kuulsid kõnealuseid kärgatusi. «Kuulsin ja ennastki huvitab, mis see oli,» kirjutab üks. Teine lisab, et pauke oli kuulda ka Kaunase puiesteele. «Mõisavahesse oli ka kuulda,» ütleb kolmas. «Aardla tänaval oli ka kuulda. Nägin taevas ka mingit musta tossupilve,» lisab veel üks kohalik.