48-aastane Marko Atso on varasemalt pikalt koos olnud telesaatest «Selgeltnägijate tuleproov» tuntuks saanud Cerli Sarve ehk Hing Fekeliga. 2019. aastal teatas Cerli Facebookis, et tema teed toonase ansambli Metsatöll trummari Marko Atsoga on lahku läinud. Atso kinnitas toona Elu24-le, et tema ja Cerli teed on tõepoolest lahku läinud. «Me leppisime kokku Cerliga, et selles kirjas on kogu sõnum olemas, mis vaja teistel teada. Las ta jääb nii seekord,» ütles muusik.