ESIMENE PILT KOOS ⟩ Anett Kontaveit naudib kallimaga kuuma Saint-Tropez'd

Aprillis kinnitasid Anett Kontaveit ja tema jalgpallurist kallim Brent Lepistu , et nad on paar. Siiski pole neist ühiseid pilte sotsiaalmeedias näha olnud.

Nad on Saint-Tropez's juba mõnda aega puhanud, kuid seni on Kontaveit jaganud reisiklõpse sotsiaalmeedias vaid endast. Nüüd võis aga viimases postituses teiste piltide vahelt leida ka jäädvustuse paarist koos. Pildilt on näha, et nad tõepoolest naudivad sooja päikest, sest kehad on neil juba üsnagi jumekad.