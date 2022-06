VIDEO ⟩ Kas teed järgi? Christin-Amani Kiivikas näitab jõusaalis ülihead vormi

«Nii hea oli tagasi «kodus» olla,» ütleb Christin-Amani Sparta Spordiklubi kohta, kus nad koos isaga trenni tegid. «Ja see uuenduskuur, mis jõusaal läbinud on, on vautsivauuu,» lisab ta.

Christin-Amani vorm on kadestamisväärselt hea. Tuntud personaaltreener sünnitas 22. detsembril 2021 poja, kes sai nimeks Johan-Even. «Tahtsime, et üks nimi oleks vähem tuntud ehk siis Even. Johan meeldis, kuna see on eestipärane,» on Christin-Amani erilise nimevaliku kohta Elu24-le öelnud ühes varasemas loos.