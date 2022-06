Emmanuel Macroni kõne seoses Putiniga tekitas üle maailma suurt pahameelt

«Me ei tohi Venemaad alandada, et kui lahingud lõppevad, saaksime diplomaatia abil väljapääsu luua.Olen veendunud, et Prantsusmaal on vahendajana oma roll,» ütles Macron Reutersile.

Helsingin Sanomat kirjutab, et Prantsusmaa president on Putiniga rääkinud juba üle saja tunni ja seda lausa alates detsembrist. Macron peab Venemaad suureks rahvaks, kuid tõdeb, et Putin tegi oma sõjaga aga mõningad vead.

Ukraina välisminister Dmitro Kuleba sõnul alandab Prantsusmaa end selliste väidetega. «Nõudmised vältida Venemaa alandamist alandavad ainult Prantsusmaad ja kõiki teisi riike, kes seda nõuavad,» kommenteeris Kuleba Twitteris.

Pigem tunneb välisminister, et Venemaale tuleks hoopiski koht kätte näidata, et tekiks rahu ja inimesed pääseksid pidevast surmahirmust.

Macron on olnud üks vähestest riigipeadest, kes on kogu käesoleva aasta jooksul Putiniga tihedat kontakti hoidnud. Ta külastas Moskvat veebruari alguses ja on Putiniga vestelnud kogu Venemaa sissetungi ajal Ukrainasse.

Prantsusmaa president on seega üks neist, kes ütleb, et Venemaad ei tohi nurka suruda olukorras, millest tal pole mõistlikku väljapääsu ideid.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki kommenteeris aprilli keskel, et Hitleriga ei pidanud keegi läbirääkimisi, andes sellega märku, et ka temale ei meeldi see, et Putiniga suheldakse.