AUS ÜLESTUNNISTUS ⟩ «Armastuse Maleva» Sander: pean pidevalt endale meelde tuletama, et elu polegi nii halb

Sander kirjutab ühismeedias, et kuna juuni on meeste vaimse tervise kuu, siis räägib ta lühidalt enda vaimse tervise katsumustest.

«Olles mees, kellel on mingil ajahetkel olnud kõik vajalik olemas ja siiski mitte olla endaga rahul või enda eluga, siis tunnen, et on vajalik endale pidevalt meelde tuletada, et elu polegi nii halb,» leiab tõsielustaar.