45-aastane auljatar Shakira kohtus 35-aastase jalgpalluriga «Waka Waka» muusikavideo võtetel. Tegu oli 2010. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ametliku lauluga. Sealt lahvatas leek, mis on kestnud üle kümne aasta, paaril on kaks ühist last, 9-aastane Milan ja 7-aastane Sasha.