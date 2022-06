Esmakordselt on elatud nii lähedaselt kaasa ühe Hollywoodi naisnäitlejanna avalikule põrmustamisele. Paljudel on ilmselt silme ees naeruvääristavad klipid kohtuprotsessist, millest sotsiaalmeedia kihab. Aga mis ikkagi juhtus Amber Heardiga, et ta sellisesse kohta oma elus sattus? Vaatame, mida näitab Amberi astroloogiline sünnikaart.