ENNE JA PÄRAST ⟩ Endise kallima pärast ilukirurgi noa alla läinud naine kahetseb oma otsust

Pärast seda, kui naise poiss-sõber ta maha jättis, otsustas Frances, et tema välimus vajab muutmist. Naine postitas klipi oma totaalsest muutumisest TikToki platvormile ning see on kogunud üle 370 tuhande vaatamise. Enne ja pärast piltidel on Frances täiesti teine inimene.