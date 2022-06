Advokaat Eeva Mägi Deppi ja Heardi juhtumi valguses: unustatakse tegelikult ära, et naistevastane vägivald on väga oluline teema

Vandeadvokaat Eeva Mägi, kes on tegev ka filmirežissöörina, ütleb, et väga keeruline on lahendit tõlgendada, sest varasemalt asjas ka Suurbritannia kohus teinud otsuse, kus Johnny Depp jäi süüdi ja leiti, et Depp on füüsiliselt Amber Heardi väärkohelnud. Too kohtuasi oli Johnny Deppi ja ajalehe The Suni vahel ning Amber Heard oli seal tunnistajaks.