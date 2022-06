Erukolonelleitnant Leo Kunnas: soomlaste kaitseväe paraadi venelaste omaga võrrelda ei saa

Laupäeval toimus Helsingis paraad tähistamaks lipupäeva. Kahjuks koroonapandeemia tõttu pole seda üleriigiliselt juba kaks aastat tähistada saanud, mistõttu ongi see korraldatud vaid pealinnas.

Tänavusel paraadil osaleb üle 1600 inimese, 40 masinat ja 14 lennukit. See paraad on aga märgilise tähendusega, sest hetkel ähvardab Venemaa Soomet, kuna viimane plaanib NATO-ga liituda.

Pealtvaatajale võib tunduda antud paraad üsnagi lahja võrreldes Venemaa «suursuguse» tehnika näitusega. Ajaloolase ja poliitiku Leo Kunnase sõnul on tegu hoopiski aga soomlaste poolse targa taktiga. Kunnase hinnangut Soome paraadile küsisime eelkõige juba seetõttu, et ta on õppinud Soome riigikaitse kõrgkoolis.

«Soome paraadid on suhteliselt tagasihoidlikud, soomlased ei uhkelda kunagi väga millegagi,» ei tegevat soomlased Kunnase sõnul paraadi paraadide pärast. «Venemaa paraadidega on need nagu öö ja päev,» lisab ta.

Paraadidel ei paistvat ajaloolase sõnul kunagi välja, mis on sõjaaja tegelik võimekus kaitsevõimekus, kas Eestis mitte. «Meie Eesti paraadid on sarnased Soome omadega, ega meiegi siin väga ei uhkelda,» annab ta väikse hinnangu ka meie riigi paraadidele.

Elu24 kirjutas hiljuti sellest, et Venemaal Peterburis toimuvad värbamised, et eluaegsesse armeese lepingulisi mehi saada.

«Kui Venemaa ei ole välja kuulutanud osalist või täielikku mobilisatsiooni, on raske neil inimesi värvata nende kaotuste asendamiseks, mida nad Ukrainas kannavad» on Kunnas enam kui kindel venelaste suurtest kaotustest, kuigi seda Vene ametlik meedia seda kuidagi kinnitada ei taha.

«Venemaal ei ole elukutselise armeega hästi läinud, seda on näha, sest nad ei suuda seda distsiplineerida. Selleks, et elukutselist armeed distsiplineerida, on vaja head kaadri- ja allohvitserkonda. Seda Venemaal ei ole kunagi olnud,» on tema sõnul Vene armee seetõttu üsnagu nõrk.