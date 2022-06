Mis juhtub, kui Amber Heardil pole raha Johnny Deppile hüvitise maksmiseks?

Pikk ja kurnav kohtuprotsess on saanud lõpu, kuid Amber Heardi jaoks probleemid arvatavasti alles algavad. Kohtus antud ütluste tõttu jäi naisel karjäär üsnagi soiku, mis tähendab seda, et tal võivad näpud üsnagi põhjas olla ning kümne miljoni suurust kahjuhüvitist ta eksabikaas Johnny Deppile küll maksta ei jaksa. Viimast kinnitab ka tema advokaat.

Tuleb välja, et vastus «mul ei ole sellist raha,» ei ole mingi võimalus kohustustest kõrvale hiilida. Kuna spetsialistide sõnul on Heardil väga suur potentsiaal ikkagi raha teenida, on võimalus, et kohustusi hakatakse tema palgast lihtsalt maha arvestama.