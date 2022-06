FOTOD JA VIDEO ⟩ Räiged roomlased: Vana-Rooma kunagisest kindlusest leiti kivisse raiutud fallos koos solvanguga

Briti arheoloogid leidsid Põhja-Inglismaal asuva Hadrianuse valli juures endisest Vana-Rooma Vindolanda kindlusest midagi, mis pani neid kulme kergitama. Tegemist on kivisse raiutud fallose ja solvanguga. Kivil on kujutatud jämedat peenist, juures on sõduri nimi ja sõna, mis saab tõlkida kui «pasatseja». Arheoloogide arvates tahtis üks Rooma sõdur teist kivile panduga solvata.